Зеленський доручив уряду спростити встановлення сонячних панелей та акумуляторів для людей

https://racurs.ua/ua/n196512-zelenskyy-doruchyv-uryadu-sprostyty-vstanovlennya-sonyachnyh-paneley-ta-akumulyatoriv-dlya-ludey.html

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У кожній школі та лікарні якнайшвидше мають з’явитися сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії.

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Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Крім того, на Ставці доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Ініціатива має передбачати податкові та митні пільги, спеціальні кредитні програми.

Уряд також має розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями.