путін в Азії розлютив США та Китай і розтривожив країни Індо-Тихоокеанського регіону

https://racurs.ua/ua/n196563-putin-v-aziyi-rozlutyv-ssha-ta-kytay-i-roztryvojyv-krayiny-indo-tyhookeanskogo-regionu.html

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владімір путін приїхав в Азію, щоб зруйнувати спокій в регіоні, і йому це вдалося.

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Про це написала газета The New York Times.

Чотири дні в Азії. Це все, що знадобилося владіміру путіну, щоб розлютити Вашингтон, підірвати позиції Пекіна і розтривожити країни Індо-Тихоокеанського регіону.

Після візитів у Пхеньян і Ханой, які були пофарбовані в червоні комуністичні кольори, путін залишив після себе перемальовану карту ризиків в Азії. Північна Корея перебуває в центрі — ядерна держава-ізгой, яка регулярно погрожує сусідам і раптово набула сили завдяки обіцянкам росії надати високотехнологічну військову допомогу й укладенню пакту про взаємну оборону.

путін також підписав щонайменше десяток угод із В'єтнамом — країною, яка набуває дедалі більшого значення для Китаю і США в їхній боротьбі за вплив. У Ханої він наполягав, що «надійна архітектура безпеки» не може бути побудована за допомогою «закритих військово-політичних блоків».

Поїздка була одночасно зухвалою і руйнівною. Вона показала, що боротьба за владу, яку іноді уявляють як нову холодну війну між США і Китаєм, не настільки однозначна, як може здатися, і багато країн регіону, схоже, закінчили цей тиждень із глибшим почуттям тривоги.

Присутність путіна і його погрози, зухвалі в одну хвилину і туманні в іншу, ще більше ускладнили і без того непрості розрахунки в галузі безпеки і суперництва великих держав.

В останні кілька років Індо-Тихоокеанський регіон перебуває в стані геополітичної суперечки між США і Китаєм, насамперед через претензії Китаю на Тайвань, а також через посилення китайської мілітаризації в Південно-Китайському морі.

Більшість країн регіону вже зміцнюють збройні сили, щоб протистояти тиску Китаю і невизначеності щодо того, як далеко може зайти суперництво між США і Китаєм.