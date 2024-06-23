На Київщині збили два російських "калібри" - уламки накоїли лиха

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На Київщині внаслідок падіння уламків ракети є руйнування та поранені.

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Станом на 8.00 до медиків з незначними пораненнями звернулося дві людини, повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Також за його словами в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. Вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі.

Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.

Вночі українська ППО збила два «калібри» над Київщиною.