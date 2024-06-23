У Василькові через атаку рф пошкоджено 100 приватних будинків, шість багатоповерхівок і лікарня

https://racurs.ua/ua/n196597-u-vasylkovi-cherez-ataku-rf-poshkodjeno-100-pryvatnyh-budynkiv-shist-bagatopoverhivok-i-likarnya.html

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Минулої ночі російські військові завдали удару по столичному регіону України.

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Київ та його околиці, за даними українського командування, зазнали ударів трьома ракетами «Калібр» з акваторії Азовського моря, дві з них були збиті.

Місцева влада наводить оновлені дані про завдану шкоду. Як повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено шість багатоповерхових житлових будинків та 100 приватних домоволодінь, у будинках вибиті вікна та посічені фасади.

За словами чиновника, також було пошкоджено АЗС, аптеку, промислову та адміністративні будівлі, три автомобілі. За медичною допомогою звернулися двоє людей.

Судячи з усього, йдеться про місто Василькове, передмістя Києва. Про завдані місту збитки повідомила, зокрема, мер Василькова Наталія Баласинович.

У цьому місті розташований військовий аеродром.

Російські терористи у своєму зведенні повідомили про удар зброєю морського базування великої дальності по нібито «місцю підготовки льотного та технічного складу повітряних сил України».