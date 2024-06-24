Стало відомо, куди прилетіло уранці 24 червня в Одесі

https://racurs.ua/ua/n196632-stalo-vidomo-kudy-pryletilo-uranci-24-chervnya-v-odesi-foto.html

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В результаті ракетного удару російських окупантів по Одесі 24 червня зруйновано склад «Таврія В».

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На нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів — ні в перший раз, ні зараз. Три сотні співробітників складу цьому свідки, — написав засновник мережі «Таврія В» Борис Музальов.

Музальов написав, що сьогоднішній удар росіян — вже другий по складах цього підприємства. Про те, що на його складах ніколи не було військових та їхньої техніки, за словами підприємця, можуть підтвердити три сотні працівників його компанії.

В Одесі після ранкового прильоту «Іскандера» тривала масштабна пожежа. У міських пабліках закликали одеситів зачиняти вікна.

В ОВА заявляли, що удар русні припав на об'єкт цивільної інфраструктури.

Місцеві жителі у коментарях до повідомлень у міських телеграм-каналах зазначали, що приліт відбувся по складах гіпермаркету «Таврія-В», розташованих у районі колишнього заводу «Краян».