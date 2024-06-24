Президент замінив командувача Об’єднаних сил Содоля

https://racurs.ua/ua/n196644-prezydent-zaminyv-komanduvacha-shidnym-frontom-sodolya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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Про це він повідомив у своєму зверненні 24 червня.

Минулого тижня начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич написав листа в ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одіозного генерала Содоля.

Учора Кротевич написав про це у своєму Telegram:

Мене це дістало. Рубікон пройдено. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійного розголосу напрямків не від кращого життя. 99% військових його ненавидять за те, що він робить. Він вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.

Сьогодні ДБР в коментарі УП підтвердило, що до них надійшла заява від Богдана Кротевича, у якій він звинувачує Содоля у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами.

Що відомо про Содоля

Содоль, який раніше очолював Морську піхоту, у квітні 2024 став керівником ОСУВ «Хортиця». Це призначення викликало критику, оскільки на плечі Содоля лягає весь східний фронт, що є неабиякою відповідальністю, тоді як командувачу закидають «нехтування життями солдатів». Про це пише видання Межа.

Народна депутатка, членкиня фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла після поїздки на фронт розкритикувала військове командування, назвавши Юрія Содоля «злочинцем», а також звинуватила у тому, що він всюди ставить «своїх» людей. При цьому генерал буцімто не дивиться на професійні навички, а обирає виключно за «належністю до генеральської фракції».

Новий керівник фронтом генерал Содоль — злочинець. Сирський дозволив йому поставити «своїх»: Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту. Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Свою публікацію народна депутатка закінчила зверненням до головкома ЗСУ Олександра Сирського:

Олександре Станіславовичу, last call (остання можливість).

Призначенням Юрія Содоля на посаду командувача ОСУВ Хортиця обурився також й громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко, назвавши таке рішення «кадровою катастрофою».

Це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити, — написав він у своєму Telegram.

Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто ставиться до особового складу у найгірших традиціях Жукова. Ми почнемо змінюватись на краще та матимемо шанси перемагати, коли відповідальність буде нести і генералітет. Втратив бездумно людей — тюрма замість посади. А не підвищення, як зараз, пояснює Стерненко.

Крім того, на початку року громадський активіст, коментуючи вкид ворога про нібито захоплення Росією плацдарму у Кринках, повідомив про неналежне матеріальне забезпечення бійців, яке призвело до втрат, яких можна було запобігти та звинуватив у цьому саме Содоля.

Колишній командувач морської піхоти Содоль (а нині вже командувач Обʼєднаних сил) під час підготовки до операції не вжив заходів для належного забезпечення сил човнами та засобами РЕБ. Майже усі РЕБи та човни туди постачали волонтери та окремі місцеві ради. Ну, а на паперах, звісно, усе було із надлишком. На практиці ж морпіхи (і не тільки вони) демонструють акти героїзму на лівому березі без належного матеріального забезпечення, що призводить до втрат, яким можна було запобігти, — розповів волонтер.

Стерненко стверджує, що про цю проблему відомо було давно, але заходи для її вирішення майже не вживались.

Волонтер розповідає, що «жоден бойовий морпіх не скаже цензурного слова про Содоля» та наводить приклади, коли той просто «сточував» морську піхоту — від тієї-таки відправки морпіхів на лівий берег без будь-якого забезпечення та захисту до трагедії з розбиттям нашої колони 37 бригади морської піхоти.

Цієї трагедії, на думку Стерненка, можна було б уникнути, досягнувши організаційно-кадрових висновків, адже підрозділи «на завідомо провальні атаки колонами відправляють «генії"-командири з вищої ланки».

Жоден командир не несе відповідальності, тим паче генерал. Покарання для них зазвичай — це переведення в інший підрозділ та підвищення, вам про це скаже будь-який військовий, — обурюється блогер та волонтер Ігор Лаченков.

Серед «заслуг» Содоля критики згадують також його виступ у Верховній Раді, під час якого він розповів про тримання деяких позицій трьома бійцями та численні втрати в особовому складі. У мережі виступ прозвали найгіршою мобілізаційною кампанією.

Противник перевищує нас у 7−10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8−10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Виникає питання, кому обороняти ще 80 метрів фронту, — висловився він.

Військове керівництво наразі жодним чином не коментувало скандал з генералом.