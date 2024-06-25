Микола Тищенко розбив свій телефон під час обшуків. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n196657-tyschenko-rozbyv-sviy-telefon-pid-chas-obshukiv-aby-ne-viddavaty-yogo-dbr-video.html

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Обшуки у народного депутата Миколи Тищенка провело Державне бюро розслідувань.

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У той час, як правоохоронці передивлялися речі парламентаря, він схопив свій мобільний телефон і кілька разів вдарив ним по столу. Тищенко просто перед співробітниками ДБР розтрощив свій телефон, аби не надавати його як речовий доказ. Про це журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram та опублікував відповідне відео.

На кадрах чути, як нардеп відмовляється називати правоохоронцям своє прізвище, а потім раптом дістає телефон та кілька разів гатить ним об стіл.

Я попереджаю вас, якщо ви зробите ще якісь дії, я вас затримаю, — відреагував на поведінку Тищенка слідчий.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що клопотатимуть про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 25 червня Державне бюро розслідувань провело у Миколи Тищенка обшуки під час яких народному депутату оголосили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого — ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.