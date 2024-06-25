Тищенко у суді заявив, що в Раду "прийшов змінювати країну", бо раніше виграв в "Мастер-шефі", "Танцях" та "Форті Буаяр"

https://racurs.ua/ua/n196669-tyschenko-u-sudi-zayavyv-scho-v-radu-pryyshov-zminuvaty-krayinu-bo-ranishe-vygrav.html

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Я довіряю українському суду, з будь-яким рішенням погоджусь і буду його виконувати.

Так нардеп Микола Тищенко в суді 25 червня прокоментував свою справу.

Народний депутат вважає, що «його звинувачують в тому, що він каже правду», а ЗМІ нібито влаштовують «шоу» з його справи. На прямі запитання, чи вважає себе винним — не відповідає.

Тищенко заявив у суді, що в парламент «прийшов змінювати країну»

Також Тищенка декілька запитували про те, чи справді він розбив свій телефон під час вручення підозри.

Звідки інформація, що розбитий телефон? Може це не достовірна інформація? — сказав він

Народному депутатові Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого — колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу і завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб і з застосуванням фізичної сили і спецзасобів, — повідомляє ДБР.

Минулого тижня соцмережами поширилося відео з Дніпра: на ньому люди у балаклавах застосували силу до чоловіка, який гуляв з дитячим візочком і зробив зауваження супроводу депутата.

Згодом з’ясували, що то була охорона нардепа-мажоритарника, виключеного з фракції «Слуга народу», Миколи Тищенка. Він теж фігурує на відео. А чоловік, якого вони закували в кайданки- ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов. Сам Тищенко у соцмережах заявляв, що нібито «військовий напав на поліцейських».

На сайті Ради створили петицію з проханням позбавити Тищенка депутатських повноважень. Там вказується, що той «істотно шкодить роботі парламенту».