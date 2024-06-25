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Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі (ФОТО)

25 чер 2024, 18:54
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Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі.


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У поліції області повідомили, що одного з активних учасників подій поліцейські Дніпропетровщини вже затримали. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала колишньому військовому Дмитру Павлову тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

За фактом конфлікту поліція розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та катування. Зібрані матеріали передані до ДБР.

25 червня суд у Києві обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який підозрюється в організації нападу на Павлова.

Джерело: Ракурс


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