Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі

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Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі.

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У поліції області повідомили, що одного з активних учасників подій поліцейські Дніпропетровщини вже затримали. Слідчі та розшукові заходи проводились на території пʼяти областей.

Нагадаємо, 20 червня у Дніпрі група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала колишньому військовому Дмитру Павлову тілесні ушкодження та одягнули на нього кайданки.

За фактом конфлікту поліція розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та катування. Зібрані матеріали передані до ДБР.

25 червня суд у Києві обирає запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, який підозрюється в організації нападу на Павлова.