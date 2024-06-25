Тищенко розповів у суді свою версію подій у Дніпрі

https://racurs.ua/ua/n196678-tyschenko-rozpoviv-svou-versiu-podiy-u-dnipri-video.html

Ракурс

Микола Тищенко розповів у суді власну версію подій у Дніпрі під час незаконного затримання місцевого жителя, ексвійськового Павлова.

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Тищенку 25 червня обирають запобіжний захід, уранці в нього відбулися обшуки.

Коли йшли процесуальні дії, мені назустріч йшли три молодих хлопці. Один з коляскою. І вони зухвало почали мене ображати: «ей, слухай, шо ти, голова», матюкатися. Я зреагував і зробив їм зауваження, — розповів нардеп.

Також Тищенко сказав про «булінг» і «аб'юз» його помічниці. Після цього, за його словами, він попросив поліцейського «припинити атаку на народного депутата».

Залиште мені мої гроші. Мені немає за що жити, — так Тищенко у суді вимагав у слідчих віддати йому вилучені із сейфу кошти, знайдені під час обшуку.

Минулого тижня соцмережами поширилося відео з Дніпра: на ньому люди у балаклавах застосували силу до чоловіка, який гуляв з дитячим візочком і зробив зауваження супроводу депутата.

Згодом з’ясували, що то була охорона нардепа-мажоритарника, виключеного з фракції «Слуга народу», Миколи Тищенка. Він теж фігурує на відео. А чоловік, якого вони закували в кайданки- ветеран підрозділу Kraken Дмитро Павлов.