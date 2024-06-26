Рівень довіри до Володимира Зеленського знизився. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців.

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Станом на червень 2024 року повністю або частково Зеленському довіряють 54% українців, не довіряють 38%. При цьому «особистісний» рівень довіри до Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до президента України (президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних). Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Частіше громадяни довіряють, ніж не довіряють голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму (відповідно 46% і 32,5), міністру закордонних справ Дмитру Кулебі (43% і 35,5%) та голові СБУ Василю Малюку (38% і 25%).

Результати соцопитування показують, що більшість респондентів не довіряють лідерці «Батьківщини» Юлі Тимошенко (80%), колишньому раднику голови ОП Олексію Арестовичу (80%), нардепу Юрію Бойку (77%), парламентарці Мар’яні Безуглій (68%), екс-президенту Петру Порошенку (67%), голові Офісу президента Андрію Єрмаку (64%), голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку (64%), лідеру фракції «Слуга народу» Дмитру Арахамії (62%) та прем'єр-міністру Денису Шмигалю (57%).

Також частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до віце-прем'єра Ірини Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), волонтера Сергія Притули (47% і 41%), мера Києва Віталія Кличка (45% і 41%), радника ОП Михайла Подоляка (42% і 36%), міністра оборони Рустема Умєрова (41% і 28%), нардепа Данила Гетьманцева (40% і 20%), глави МВС Ігоря Клименка (31,5% і 24%), секретаря РНБО Олександра Литвиненка (26% і 14%).

Центр Разумкова проводив опитування в межах програми USAID з 6 по 12 червня. Було опитано 2 тис. 16 респондентів віком від 18 років методом face-to-face в областях, підконтрольних Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за результатами опитувань Центру Разумкова у січні 2024 року, Володимиру Зеленському довіряли 69% громадян. Показник недовіри становив 24,5%.