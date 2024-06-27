ISW: через нестачу ракет ППО Україна не може прикривати вже відремонтовані після атак енергооб'єкти

https://racurs.ua/ua/n196717-cherez-nestachu-raket-ppo-ukrayina-ne-moje-prykryvaty-vje-vidremontovani-pislya-atak-energoobiekty.html

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Повсюдна нестача критично важливих ракет для систем ППО в Україні стримує здатність Києва захищати критично важливу інфраструктуру від російських ударів.

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Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав виданню Kyiv Post, що на кожну ракету-перехоплювач, яку має Україна для захисту від російських ударів по енергосистемі, росія має п’ять-шість ракет для запуску по Україні.

Сахарук зазначив, що якщо росія запустить 10 ракет з будь-якої мети в Україні, українським силам доведеться відповісти як мінімум 12 ракет для адекватного захисту від цієї атаки.

Він наголосив, що різка різниця у необхідному та фактичному співвідношенні української ППО до атакуючих російських ракет означає, що нестача ракет-перехоплювачів унеможливлює прикриття енергосистем, які Україна відремонтувала або ремонтує.

Російські удари по українській енергосистемі вже наклали серйозні обмеження на енергетичні потужності України, і російські сили змогли використати нестачу коштів ППО у Києва, щоб максимізувати збитки енергосистемі України протягом 2024 року, пише ISW.