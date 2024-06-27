У Брюсселі розпочався Саміт лідерів ЄС - на ньому оберуть нове керівництво блоку, а Зеленський підпише три безпекові угоди

https://racurs.ua/ua/n196731-u-brusseli-rozpochavsya-samit-lideriv-ies-na-nomu-oberut-nove-kerivnyctvo-bloku-a-zelenskyy.html

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Президент України 27 червня Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де підпише одразу три безпекові угоди.

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Про це президент написав у своїх соцмережах. Уранці він був у Львові та відвідав Марсове поле — цвинтар, на якому ховають українських загиблих героїв.

Зустрінуся з очільниками ЄС і держав-членів, проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких — із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині, — повідомив президент України.

Відповідно до проєкту, в угоді буде викладено зобов’язання ЄС допомагати Україні в дев’яти сферах політики безпеки та оборони, включаючи постачання зброї, військову підготовку, співпрацю в оборонній промисловості та розмінування.

В угоді зазначено, що в разі «майбутньої агресії» ЄС та Україна протягом 24 годин проведуть консультації з приводу потреб Києва і «швидко визначать» подальші кроки відповідно до зобов’язань.

Документ є частиною ширших зусиль партнерів України щодо гарантування того, що вони підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі, з урахуванням війни, що триває, і того факту, що Україну найближчим часом не зможуть прийняти ні в ЄС, ні в НАТО.

Джерела в ЄС кажуть, що такі угоди не є аналогом пакту взаємної оборони між країнами НАТО, але являють собою зобов’язання надавати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якої майбутньої агресії.

У проекті угоди з ЄС ідеться про те, що зобов’язання блоку діятимуть, «доки Україна прямує європейським шляхом», і будуть переглянуті не пізніше ніж через 10 років.

У документі не вказується вартість або кількість майбутньої допомоги. У ньому зазначається, що ЄС погодився виділити п’ять мільярдів євро (5,34 млрд дол.) у фонд військової допомоги Україні цього року. Але він не обіцяє такого ж обсягу фінансування на майбутні роки.

Подальше щорічне фінансування може бути передбачене до 2027 року, йдеться в документі. На саміті також мають затвердити нових керівників Євросоюзу.