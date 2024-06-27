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Ракурс
Кирило Тимошенко, фото: «Українська правда»

До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками (ФОТО)

27 чер 2024, 21:00
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До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, сьогодні, 27 червня, прийшли з обшуками через справу зі «зливами» з НАБУ.


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Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело в САП.

Видання також опублікувало фото, на яких показано, що на місці події Тимошенко перебував у автівці, навколо якої працювали детективи НАБУ.

Згодом Тимошенко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в нього проводили обшуки, зазначивши, що правоохоронці не мають до нього претензій.

Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку, — зазначив він. — Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає.

Обшуки у Кирила Тимошенка, фото: «Українська правда»

Обшуки у Кирила Тимошенка, фото: «Громадське»

Джерело: «Українська правда», Кирило Тимошенко

Джерело: Ракурс


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