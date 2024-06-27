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Кирило Тимошенко, фото: «Українська правда»
До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196748-do-kirila-timoshenko-prijshli-z-obsyekamu-foto.htmlРакурс
До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, сьогодні, 27 червня, прийшли з обшуками через справу зі «зливами» з НАБУ.
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Про це повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело в САП.
Видання також опублікувало фото, на яких показано, що на місці події Тимошенко перебував у автівці, навколо якої працювали детективи НАБУ.
Згодом Тимошенко у своєму Telegram-каналі підтвердив, що в нього проводили обшуки, зазначивши, що правоохоронці не мають до нього претензій.
Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку, — зазначив він. — Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає.
Джерело: «Українська правда», Кирило Тимошенко
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