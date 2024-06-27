Вилучення авіабомби ФАБ-500, фото: Харківська обласна прокуратура

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Одна з авіабомб ФАБ-500 з модулем планерування і корекції УМПК, якими росіяни сьогодні, 27 червня, вдарили по Київському району Харкова, не розірвалася.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури.

Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала, — вказано в повідомленні. — Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій та витягають з подвір’я нерозірваний снаряд.

Зазначається, що в цьому будинку у момент влучання перебував 10-річний хлопчик. Він, на щастя, не постраждав.

Удар по Київському району Харкова рашисти завдали близько 15.00. В результаті були пошкоджені приватні будинки, корпуси і гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівля ДСНС.

Постраждали загалом п’ятеро людей.