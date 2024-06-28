https://racurs.ua/ua/n196753-u-rosiyi-dron-vluchyv-na-terytoriyi-naftobazy-v-tambovskiy-oblasti.html

Ракурс

У росії дрон влучив на території нафтобази в Тамбовській області. Місцевий губернатор заявив, що там спалахнула «невелика пожежа».

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На жаль, жертв немає.

Міноборони рф стверджує, що нібито знищено та перехоплено 25 безпілотників у різних областях країни, однак не звітує про дрони над Тамбовською областю.

Міноборони терористичної федерації традиційно прозвітувало про 25 збитих дронів

Засоби ППО минулої ночі збили 25 українських безпілотників у п’яти областях, повідомляє Міноборони росії.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено і знищено 12 БПЛА над територією Брянської області, знищено 9 БПЛА над територією Смоленської області, знищено один БПЛА у Воронежській області, знищено два БПЛА в Ростовській області.

Про атаку дронів повідомив і губернатор Смоленської області Василь Анохін. Він стверджує, що над Починківським районом збили дев’ять безпілотників, які атакували військовий об'єкт. ВІн переконує, що ніхто не поранений та пошкоджень немає.