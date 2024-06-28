У Європі готуються конфіскувати платежі "Газпрому" за газ

https://racurs.ua/ua/n196763-u-ievropi-gotuutsya-konfiskuvaty-plateji-gazpromu-za-gaz.html

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Найбільша польська енергетична компанія Orlen попередила газові компанії в Угорщині, Словаччині та Австрії, що може конфіскувати їхні платежі за імпорт російському «Газпрому».

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Минулого року польська Europol Gaz, власником якої є Orlen, подала позов проти «Газпрому» на суму 1,45 млрд дол за прострочені платежі і втрачені доходи від послуг з транспортування газу після 2022 року.

Europol Gaz експлуатує польську ділянку Ямальського газопроводу, що з'єднує росію з Європою. У 2022 році московія припинила поставки газу через цей газопровід, бо Польща відкинула вимогу платити за паливо у рублях.

Тепер Orlen вимагає, зокрема, від угорської MVM CEEnergy понад 350 млн доларів як забезпечення боргу «Газпрому».

Угорщина і Словаччина внесли законодавчі зміни, щоб уникнути арешту коштів, призначених для «Газпрому».

Окрім польської Orlen арешту платежів може вимагати німецький концерн Uniper. На початку червня Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром виплатити німецькій компанії понад 13 млрд євро за припинення поставок газу до ФРН.