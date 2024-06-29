Компанія Гугл додала кримськотатарську мову до Google Translate. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196797-gugl-dodav-krymskotatarsku-movu-do-google-translate.html

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Гугл додала кримськотатарську мову до списку мов перекладача Google Translate.

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Ця функція дозволить мільйонам людей у всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою. Про це Міністерство закордонних справ повідомило у Telegram.

Це — важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру, — йдеться у повідомленні.

В МЗС подякував Гугл за важливу ініціативу й наголосили, що це ще раз засвідчило про те, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року компанія Google розпочала видалення облікових записів, якими не користувалися два роки та більше. Таким чином, платформа збирається підвищити безпеку своїх сервісів.