Такого не було 10 років - США перевели військові бази в Європі в стан підвищеної бойової готовності через небезпеку терактів

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США перевели військові бази в кількох європейських країнах в стан підвищеної бойової готовності через небезпеку терактів. Цю інформацію підтвердили двоє американських чиновників для CNN та ABC News.

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В армії США повідомили, що застосовують такий статус, коли щось трапляється або надходять розвіддані, що вказують на ймовірність терористичних дій або нападу на особовий склад або об'єкти.

Рівень захисту, за даними джерел CNN, підвищили до другого через побоювання, що теракти можуть вчинити проти військового персоналу чи об'єктів на цих базах.

Зокрема, такий рівень небезпеки запровадили у неділю, 30 червня, на американській військовій базі у Штутгарті у Німеччині, де знаходиться штаб-квартира командування військ США у Європі.

Один зі співрозмовників видання розповів, що вони не бачили такого рівня загрози «щонайменше десять років».

Невідомо, які розвідувальні дані викликали посилення заходів безпеки. CNN припустили, що це може бути пов’язане після заяв про потенційну терористичну загрозу напередодні Олімпійських ігор та під час чемпіонату Європи з футболу. Крім цього, ЗМІ раніше писали, що спецслужби європейських країн попередили свої уряди про загрозу диверсій росії.