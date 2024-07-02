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Нідерланди видали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Фото:
Нідерланди видали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 в Українуhttps://racurs.ua/ua/n196885-niderlandy-vydaly-dozvil-na-eksport-24-vynyschuvachiv-f-16-v-ukrayinu.htmlРакурс
Влада Нідерландів видала дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 Україні.
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Перший бойовий літак мають відправити вже «найближчим часом». Дату першої поставки та кількість переданих літаків не розкривається з міркувань безпеки. Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила у листі до Палати представників парламенту.
Міністр пообіцяла, що Палату представників Нідерландів конфіденційно проінформують про поставки літаків.
Як відомо, Нідерланди й Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі росії.
Українські військові пілоти й техніки проходять навчання у США та низці країн Європи. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
Нагадаємо, у червні командувач Військово-повітряними силами Нідерландів Арнуд Столманн заявляв, що Нідерландах також навчають українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків, бо важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть надалі обслуговувати винищувачі F-16.