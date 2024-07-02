ЗМІ заявлили про знищення двох Су-27 після удару росіян по Миргороду. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196887-vorog-vdaryv-po-aerodromu-v-myrgorodi-zmi-zayavlyaut-pro-znyschennya-dvoh-su-27.html

Ракурс

Український аеродром Миргород у Полтавській області 1 липня був атакований окупантами.

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Країна-агресор вдарила ракетою «Іскандер» по летовищу, яке розташоване за близько 150 км від лінії фронту. Перед ударом в області був помічений розвідувальний БпЛА, який помітив щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27, припаркованих на відкритій території бази серед білого дня. Російська ракета знищила два літаки Су-27, а ще чотири — пошкодила. Про це пише видання Forbes.

У статті йдеться, що ймовірно, це був один із найдорожчих днів для українських Повітряних сил від початку повномасштабного вторгнення.

Також зазначається, що за останні дев’ять місяців росіяни підірвали на землі за принаймні п’ять українських літаків. Наголошується, що «ці втрати українці не можуть собі дозволити».

Forbes зазначає, що Повітряні сили України на початок повномасштабної війни мали на озброєнні близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інших. А аналітики Oryx підрахували, що за 28 місяців запеклих боїв ЗСУ втратили близько 90 літаків.

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують ударними дронами «Шахед» та крилатими ракетами українські аеродроми. Зокрема, по летовищу в Миргороді та в Старокостянтинові на Хмельниччині ворог б'є регулярно.

Джерело: Forbes