Ghost показали результати нічного полювання на окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196891-pryvydy-z-gur-pokazaly-rezultaty-nichnogo-poluvannya-na-okupantiv-video.html

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Українські розвідники продовжують нищити загарбників, як на полі бою, так і в глибокому тилу.

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Зокрема, на одному з напрямків воїни підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міністерства оборони України знову вдало вполювали окупантів та їхню техніку. Про це ГУР 2 липня повідомило у Facebook.

Зазначається, що на одному із напрямків фронту «привиди» спалили два місця базування російських солдатів, знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також — паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки ворога.

Земля повинна горіти під окупантами! — наголосили розвідники.

Нагадаємо, 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області дрони ГУР уразили польовий склад боєприпасів Збройних сил росії. Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3 тис. 500 к. м, виникла пожежа із детонацією. Вибухи лунали не один день.