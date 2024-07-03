В Одесі власник пуделя обматюкав ветерана ЗСУ з ампутацією, бо той відмовився вставати, щоб оглянути собаку

https://racurs.ua/ua/n196939-v-odesi-vlasnyk-pudelya-obmatukav-veterana-zsu-z-amputaciieu-bo-toy-vidmovyvsya-vstavaty-schob.html

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Ветерана ЗСУ та ветеринара Олексія Притулу облаяв чоловік, який привів до нього на прийом собаку — це сталося тоді, коли військовий показав, що має ампутації ніг.

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Інцидент стався 3 липня уранці. Лікар попросив чоловіка розвернути собаку до нього так, аби було видно ураження. Власник тварини сказав лікарю самому встати і подивитися. Після того, як Олексій Притула обернувся та показав чоловіку протези, той відреагував агресивно — почав лаятися та пішов з кабінету.

Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя, — написав ветеран.

Олексій Притула — ветеран ЗСУ та лікар-ветеринар з Одеси. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.