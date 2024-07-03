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В Одесі власник пуделя обматюкав ветерана ЗСУ з ампутацією, бо той відмовився вставати, щоб оглянути собаку
В Одесі власник пуделя обматюкав ветерана ЗСУ з ампутацією, бо той відмовився вставати, щоб оглянути собаку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196939-v-odesi-vlasnyk-pudelya-obmatukav-veterana-zsu-z-amputaciieu-bo-toy-vidmovyvsya-vstavaty-schob.htmlРакурс
Ветерана ЗСУ та ветеринара Олексія Притулу облаяв чоловік, який привів до нього на прийом собаку — це сталося тоді, коли військовий показав, що має ампутації ніг.
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Інцидент стався 3 липня уранці. Лікар попросив чоловіка розвернути собаку до нього так, аби було видно ураження. Власник тварини сказав лікарю самому встати і подивитися. Після того, як Олексій Притула обернувся та показав чоловіку протези, той відреагував агресивно — почав лаятися та пішов з кабінету.
Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя, — написав ветеран.
Олексій Притула — ветеран ЗСУ та лікар-ветеринар з Одеси. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію, встав на протези та повернувся до цивільної роботи.
Це відбулося сьогодні, під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма.
Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю «людину» вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім’я та все інше, — написав Притула в Інстаграм та виклав відео інциденту.