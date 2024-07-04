БпЛА атакував пороховий завод у Тамбовській області рф. Фото:

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Ракурс

Тамбовська область росії вранці 4 липня здригалася від вибухів.

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Зокрема, гучно було у місті Котовськ. Місцевий губернатор Максим Єгоров заявив про те, що «усі дрони збито, руйнувань немає". Однак у брехні місцеву диктатуру викрили місцеві жителі. Більш за все, що влада просто вирішила змовчати про приліт по важливому об'єкту. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Твердый знак Тамбов»

За словами Єгорова, нібито було збито два БпЛА. Однак у мережі опублікували відео того, як безпілотник успішно вибухає на території Тамбовського порохового заводу. Російська ППО не змогла збити дрон.

Якщо було збито два дрони, то чому тоді все ж таки стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше, — заявив один із місцевих жителів.

Нагадаємо, 2 липня в російському Курську виникла масштабна пожежа. Моніторингові Telegram-канали інформували, що загорілася 3754-а центральна авіа-технічна база Збройних сил росії.