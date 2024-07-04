Дрони вдарили по підстанції біля ЗАЕС, постраждали атомники. Фото:

https://racurs.ua/ua/n196983-drony-vdaryly-po-pidstanciyi-bilya-zaes-postrajdaly-atomnyky-magate.html

Ракурс

Електропідстанцію біля міста Енергодар атакували три безпілотники.

.

Дрони влучили в одну з електричних підстанцій. Поранення дістали восьмеро працівників ЗАЕС, одному з постраждалих знадобилася медична допомога. Атака також спричинила витік масла щонайменше з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодила верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ.

Постраждала підстанція «Радуга» виведена з ладу, але Енергодар та прилегла промислова зона все ще отримують електроенергію. Ця підстанція є життєво важливими частинами системи виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Зазначається, що «Радуга» розташована за межами самого майданчика Запорізької АЕС. Представники МАГАТЕ не повідомляють про будь-які наслідки на майданчику.

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що неодноразові атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці та життю людей і мають бути припинені.

Нагадаємо, у травні Головне управління розвідки МОУ опублікувало докази того, що російська армія використовує дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.