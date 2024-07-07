Газорозподільний вузол вибухнув та загорівся. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n197052-masshtabna-pojeja-v-okupovanomu-krymu-palaie-gazorozpodilnyy-vuzol-bilya-alushty.html

Ракурс

Масштабна пожежа виникла в окупованому Криму в ніч на 7 липня.

.

Газорозподільний вузол загорівся у Виноградному поблизу курортної Алушти. Перед пожежею було чути потужний вибух. Стовп полум’я було видно за десятки кілометрів. Про це пишуть російські пропагандистські ресурси.

Місцева диктатура стверджує, що «відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби». Загарбники заявили, що «відбувається факельне горіння».

Згодом стало відомо, що вогонь від пожежі перекинувся на лісовий масив. У МНС рф пізніше заявили, що пожежу під Алуштою локалізували на площі 1 тис. 500 кв. м.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу «Кримський вітер», внаслідок пожежі 14 населених пунктів та Алушта залишилися без газу.

Нагадаємо, у Краснодарському краї росії в ніч на 6 липня внаслідок атаки безпілотників виникли масштабні пожежі на нафтобазах та були пошкоджені вежі зв’язку.