Зі «скляного» мосту в Києві впав чоловік. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197149-zi-sklyanogo-mostu-v-kyievi-vpav-cholovik-pyshut-pro-samogubstvo.html

Ракурс

Трагедія сталася у Києві 10 липня — пішохідно-велосипедного «скляного» мосту впав чоловік.

.

Обставини його смерті встановлюють правоохоронці. На місці події працівники поліції проводять слідчі дії. Обставини смерті та особу чоловіка також іще з’ясовують. Попередньо відомо, загиблому було до 30 років. Про це заступник начальника відділу комунікацій київської поліції Анна Страшок заявила в коментарі «Громадському».

Місцеві пабліки тим часом пишуть, що чоловік сам зістрибнув із мосту, наклавши на себе руки.

Нагадаємо, 30 червня у Києві двоє підлітків загинули внаслідок падіння з 16-го поверху. Трагедія сталася на вулиці Жилянській. Правоохоронці розпочали провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з позначкою «самогубство».

Джерело: «Громадське»