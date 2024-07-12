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В Україні можуть скасувати перехід на літній час, фото: GoogFon

Комітет Ради підтримав законопроект про відмову від літнього часу

12 лип 2024, 14:30
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує в ході розгляду в повторному другому читанні ухвалити в цілому законопроект № 4201 «Про обчислення часу в Україні», котрий передбачає відмову від переведення годинників на літній час.


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Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що цей законопроект спрямований на захист здоров’я населення, оскільки:

  • на думку науковців та лікарів зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу;
  • такий «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативно відбивається на загальному стані людини — як фізіологічному, так і психологічному;
  • після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб;
  • наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли;
  • доведено, що переведення годинника не допомагає енергозаощадженню.

Окрім цього, зазначений законопроект покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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