Київська гідроелектростанція. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197222-ruynuvannya-kyyivskoyi-ges-ta-kanivskogo-vodoshovyscha-v-rf-zrobyly-cynichnu-zayavu.html

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Країна-агресор росія звинуватила Україну в підготовці до руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища.

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Так, речниця Міністерства закордонних справ рф Марія Захарова знову заявила, що «українці зруйнували» власну Каховську гідроелектростанцію. Представниця диктатури наголосила, що тепер Київ «готує чергову провокацію, щоб звинуватити росію». Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Ми звернули увагу на повідомлення, що з’явилося, про дослідження так званим світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій унаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра, — заявила вона.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що такими заявами Кремль намагається викликати паніку серед українців. росіяни розраховують, що під впливом страху в Україні будуть вимагати піти на поступки.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, чим спричинили екологічну катастрофу на півдні. Дії загарбників призвели до затоплення багатьох будинків і загибелі людей.

Велика кількість руйнувань була зафіксована на окупованих територіях. Видання Associated Press опублікувало розслідування, в якому йдеться, що кількість жертв сягає сотень осіб, а не 59, як заявили росіяни.