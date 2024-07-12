Денис Шмигаль у Харкові. Фото: Денис Шмигаль у Телеграм

https://racurs.ua/ua/n197223-shmygal-zaklykav-vladu-ukrayinskyh-mist-vstanovyty-alternatyvni-djerela-energiyi.html

Ракурс

Забезпечити альтернативними джерелами енергії українські міста закликав уряд.

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Керівництву міст України необхідно встановити альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який у Харкові ознайомився з роботою одного з енергооб'єктів міста. Про це повідомляється у Telegram глави уряду.

Зазначається, що на його території встановили чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Це дозволить постачати тепло мешканцям Харкова у разі відсутності електроенергії.

Керівник уряду зазначив, що зараз ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.

Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам, — закликав він.

Нагадаємо, 11 липня компанія ДТЕК повідомила, що світла в домівках українців не буде більше часу, ніж зазвичай. Жорсткі графіки відключень світла будуть пов’язані з аномальною спекою, яка дає додаткове навантаження на енергосистему й серйозно пошкоджену росіянами за останні чотири місяці.