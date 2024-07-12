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Ракурс
Кораблі рф мінують гавань біля порту в Новоросійську. Фото:

Кораблі рф мінують гавань біля порту в Новоросійську (КАРТА)

12 лип 2024, 21:48
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Гавань біля порту в Новоросійську Краснодарського краю росіяни почали мінувати.


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Партизани виявив чотири великі десантні кораблі на траверсі гори Колдун біля мису Мисхако. Ці судна проводять мінування входу в гавань малими мінами якірного типу. Про це партизанський рух «Атеш» 12 липня повідомив у Telegram.

Партизани зазначають, що росіяни дуже бояться, що українські морські безпілотники знищать решту Чорноморського флоту рф, тому й намагаються зміцнити Новоросійський морський порт.

Звичайно малоймовірно, що це їм допоможе, — упевнені представники руху опору.

Кораблі рф мінують гавань біля порту в Новоросійську. Карта: Атеш

Нагадаємо, у березні британська розвідка повідомляла, що росія намагається захистити свій Чорноморський флот у Новоросійську від українських атак, куди перебазував свої найцінніші кораблі та субмарини. Біля входу в Новоросійський порт росіяни розмістили чотири баржі.

Джерело: Ракурс


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