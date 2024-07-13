лукашенко вже не бачить «напруженості на кордоні з Україною» і наказує відвести війська

олександр лукашенко, фото: БелТа

https://racurs.ua/ua/n197262-lukashenko-vje-ne-bachyt-naprujenosti-na-kordoni-z-ukrayinou-i-nakazuie-vidvesty-viyska.html

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко доручив відвести у місця постійної дислокації війська після «ліквідації напруження» біля кордону з Україною.

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Про це сьогодні, 13 липня, повідомило білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Зазначається, що нещодавно на півдні білорусі були розміщені армійські підрозділи для «посилення охорони кордону». Тепер же стверджується, що «напруженість» зникла через нібито відведення Україною військ від кордону із білоруссю.

Ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їх відведено. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська треба прибирати з кордону. Щоб вони розуміли (як ми домовлялися), що ми не збираємося воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні сили, окрім сил спеціальних операцій, — заявив лукашенко.

6 липня стало відомо, що до білорусі прибули китайські військові для участі у спільних антитерористичних навчаннях, котрі триватимуть до 19 липня.

Вчора, 12 липня, до білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії КНР для обговорення співробітництва в галузі тилового забезпечення військ.

Також вчора Центр національного спротиву повідомив, що, за наявною інформацією, білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості, — зазначали у ЦНС. — У планах у білоруських силовиків «успішно присікти збройні провокації» вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну.

Джерело: БелТА, ЦНС