Кирило Буданов, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n197254-sytuaciya-zagostruietsya-budanov-pro-virogidnist-rosiyskoyi-ataky-z-pivnochi.html

Ракурс

Ситуація з атаками росії на Україну з півночі загострюється.

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Про це в інтерв’ю NV заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє «Радіо Свобода».

Буданов зазначив, що катастрофи немає, але «не бачити проблем не вийде». При цьому він не уточнив, про який саме напрямок йдеться.

Якщо я почну відповідати на це запитання ми з вами ще спровокуємо паніку, — зазначив він, говорячи про загрозу атаки з півночі. — Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення.

Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде? — наголосив Буднов.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок сьогоднішнього дня, 13 липня, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін — ознак формування наступальних угруповань противника немає.

Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Джерело: «Радіо Свобода»