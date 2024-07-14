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Ракурс
Зеленський відреагував на замах на Трампа і побажав йому "якнайшвидшого одужання"

Зеленський відреагував на замах на Трампа і побажав йому «якнайшвидшого одужання»

14 лип 2024, 08:41
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Трампа.


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За його словами, «таке насильство не має виправдання й місця у світі». Зеленський висловив співчуття близьким жертви нападу, побажав Трампу якнайшвидшого одужання, а Америці «вийти з цього сильнішою».

Сам Трамп у мережі Truthsocial розповів що у нього «влучила куля, яка пробила верхню частину правого вуха», тож він «одразу зрозумів, що щось не так». Трамп подякував спецслужбам за оперативну роботу. Він також висловив свої співчуття сім’ї людини, яка загинула на мітингу, та сім’ї іншої людини, яка була тяжко поранена. У своїй публікації Трамп підтвердив смерть стрілка.

За даними правоохоронців, нападником, який відкрив стрілянину, був 20-річний чоловік із Пенсільванії. Мотиви замаху наразі не встановлені. Про це повідомили у ФБР, яке очолило розслідування. ФБР також заявило, що не готове оприлюднити особу стрільця, хоча медіа вже це зробили.

Джерело: Ракурс


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