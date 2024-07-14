Зеленський відреагував на замах на Трампа і побажав йому "якнайшвидшого одужання"

https://racurs.ua/ua/n197269-zelenskyy-vidreaguvav-na-zamah-na-trampa-i-pobajav-yomu-yaknayshvydshogo-odujannya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Трампа.

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За його словами, «таке насильство не має виправдання й місця у світі». Зеленський висловив співчуття близьким жертви нападу, побажав Трампу якнайшвидшого одужання, а Америці «вийти з цього сильнішою».

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2024

Сам Трамп у мережі Truthsocial розповів що у нього «влучила куля, яка пробила верхню частину правого вуха», тож він «одразу зрозумів, що щось не так». Трамп подякував спецслужбам за оперативну роботу. Він також висловив свої співчуття сім’ї людини, яка загинула на мітингу, та сім’ї іншої людини, яка була тяжко поранена. У своїй публікації Трамп підтвердив смерть стрілка.

За даними правоохоронців, нападником, який відкрив стрілянину, був 20-річний чоловік із Пенсільванії. Мотиви замаху наразі не встановлені. Про це повідомили у ФБР, яке очолило розслідування. ФБР також заявило, що не готове оприлюднити особу стрільця, хоча медіа вже це зробили.