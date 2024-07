Зеленський відреагував на замах на Трампа і побажав йому «якнайшвидшого одужання»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на колишнього президента США Трампа.

.

За його словами, «таке насильство не має виправдання й місця у світі». Зеленський висловив співчуття близьким жертви нападу, побажав Трампу якнайшвидшого одужання, а Америці «вийти з цього сильнішою».

I am appalled to learn about the shooting of former U.S. President Donald Trump at his rally in Pennsylvania.



Such violence has no justification and no place anywhere in the world. Never should violence prevail.



I am relieved to learn that Donald Trump is now safe and wish him…