Куля просвистіла біля скроні - що відомо про стрільця, який здійснив замах на Трампа

У Дональда Трампа стріляли з гвинтівки AR-15 — це один з найпоширеніших видів зброї у США.

Фотограф The New York Times Дуг Міллз, імовірно, зміг зафіксувати проліт кулі біля голови експрезидента. Те, що це фото дійсно може зображати постріл, підтвердив виданню спецагент ФБР у відставці Майкл Гарріган.

Стрілець — 20-річний Томас Крукс — жодного разу не був притягнений до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Він також ще не голосував на президентських виборах, цьогоріч він мав право зробити це вперше.

Крукс був прихильником республіканців, однак у 2021 році пожертвував 15 млн через демократичну платформу ActBlue на розвиток проєкту підвищення явки виборців Progressive Turnout Project.

У 2022 році Крукс закінчив середню школу в рідному Бетел-Парку. Крім диплома, він отримав «зіркову премію» у розмірі $500 від Національної ініціативи з вивчення математики та природничих наук.

Після замаху на Трампа в соцмережах та ЗМІ ширилося відео, яке зняв нібито Томас Крукс. Хлопець із довгим білим волоссям сказав на камеру, що «ненавидить республіканців і Трампа», додаючи: «Ви взяли не того хлопця». Журналіст BBC Шаян Сардарізаде назвав це відео фейковим. Ролик, імовірно, записав блогер-пранкер під ніком jewgazing, зовні схожий на Томаса Крукса. Після цього він приховав свої дописи від читачів у соцмережі Х.

