Четверо військових намагалися втекти за кордон. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n197305-chetvero-viyskovyh-namagalysya-vtekty-za-kordon-na-odeschyni-odnogo-zastrelyly.html

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Дезертири з ЗСУ намагалися втекти за кордон в Одеській області.

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Вчора увечері, 14 липня, прикордонники зупинили машину, де окрім водія було четверо осіб. Двоє з пасажирів кинулися тікати в різні напрямки, але один з них скоїв напад на бійця ДПСУ. Той був змушений використати зброю та застрелив зловмисника. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у коментарі «Громадському».

Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть нападника та тілесні ушкодження у прикордонника. У ДПСУ наголосили, що неправдою є поширена в мережі інформація, що прикордонник стріляв у спину втікачу.

У Державному бюро розслідувань поінформували, що в Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Молдови. Для того аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі.

Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника, — зазначили в Бюро.

Попередньо інцидент кваліфікували як перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки — ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 13 липня на кордоні з Румунією прикордонники виявили тіло 17-го з початку року потопельника. Потопельником виявився 33-річний житель Закарпаття, який намагався потрапити до сусідньої країни через Тису.

Джерела: «Громадське»