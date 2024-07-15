46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. Фото:

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Ракурс

Ухилянтом не соромляться бути більшість громадян України.

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Опитування Центру Разумкова, проведене з 20 до 28 червня 2024 року, показало, що 46% опитаних українців вважають, що не соромно зараз бути ухилянтом. Протилежної думки дотримуються 29% українців, а ще 25% не змогли відповісти на запитання. Про це пише ZN.UA, яке й замовляло опитування.

Також соцопитування показало, що найбільше засуджують ухилянтів люди похилого віку (60+ років) — 37% вважають, що під час війни бути ухилянтом соромно. А от 50% наймолодших опитаних (18−29 років) кажуть, що не соромно. Розуміють ухилянтів і 52% людей віком 50−59 років.

Під час дослідження соціологи опитали 2 тис. 27 респондентів у віці від 18 років, а теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитували людей, які репрезентують тилову частину України.

Вивчити думку армії, яка несе на собі весь тягар війни й має право якщо не вирішального, то найбільш значущого голосу щодо переговорів із росією, нині неможливо, — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, результати опитування соціологічної служби Центр Разумкова показали, що Україна переможе у війні до кінця 2024 року 24% опитаних. А приблизно 38% українців вважають, що країна переможе через рік або два. Ще 15% респондентів гадають, що для цього потрібно більше часу — два або три роки, а 5% проголосували за понад п’ять років.

Джерело: ZN.UA