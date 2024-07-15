Володимир Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план. Фото:

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Мирний план завершення війни Україна підготує до листопада 2024 року.

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Київ планує підготувати до другого Саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру. В кінці липня — на початку серпня, ймовірно в Катарі, пройде перша зустріч на рівні міністрів, радників з безпеки щодо висновків Саміту миру. На цьому заході буде підготовлений план щодо енергетичної безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив 15 липня на прес-конференції.

За його словами, у серпні запланована зустріч у Туреччині щодо вільного мореплавства, продовольчої безпеки, а у вересні — зустріч в Канаді щодо обміну полонених і обміну дітей. У разі спрацювання цих трьох пунктів буде готовий план і по всіх 10 пунктах формули миру.

Ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас був уже повністю готовий план, — сказав Зеленський і додав, що на цьому саміті повинні бути представники країни-агресора росії.

Нагадаємо, раніше в МЗС рф заявили, що Москва не братиме участь у другому Саміті миру. У Кремлі заявили, що «географія не має важливого значення, а важливий зміст, з яким все цілком зрозуміло». Українську формулу миру агресор вважає «тупиковою та ультимативною».