Іспанія відправила Україні 10 Leopard 2A4 та протитанкові ракети

https://racurs.ua/ua/n197315-ispaniya-vidpravyla-ukrayini-10-leopard-2a4-ta-protytankovi-rakety.html

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Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2A4.

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Міноборони країни повідомляє, що вони прибудуть до Польщі вже цими вихідними, після чого їх передадуть ЗСУ. Разом із танками передають кілька екскаваторів та велику кількість протитанкових ракет.

Це відремонтовані танки.

Компанія Santa Bаrbara Sistemas завершила ремонт десяти танків Leopard 2A4. Раніше у виданні Infodefensa розповіли, що ще дев’ять танків будуть готові до вересня.

Компанія підготувала танки на своїх підприємствах в Алькала-де-Гуадайра, Севілья.

Торік Santa Bаrbara Sistemas відремонтувала партію з десяти одиниць, які були відправлені в Україну у два етапи — у квітні та вересні. Нова група з десяти танків є частиною 19 танків, обіцяних іспанським урядом у березні цього року.