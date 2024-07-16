Роберту Мецолу переобрали головою Європарламенту - що це означає для України та ЄС

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Вперше обрана на цю посаду в січні 2022 року, політик Мальтійської Європейської народної партії (ЄНП) залишатиметься на цій посаді ще 2,5 роки після того, як отримала підтримку більшості з новообраних 720 членів Європейського парламенту.

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Вона отримала на голосуванні у ЄП 562 голоси.

Очікувалося, що вона буде переобрана, оскільки вона балотувалася практично без опору. Лише Ірен Монтеро від лівих, колишній міністр рівності Іспанії, символічно висунула свою кандидатуру проти Мецоли. Монтеро отримала 61 голос.

П’ятирічний мандат президента парламенту традиційно розділений на дві частини між лівоцентристськими соціалістами та демократами (S&D) і правоцентристською ЄНП.

Коли прийде час для S&D обрати наступника Мецоли, варіанти включають іспанця Іраче Гарсіа, лідера групи S&D у парламенті, або провідну фігуру в Демократичній партії Італії, яка є найбільшою силою в S&D.

Виступаючи перед голосуванням, Мецола 16 липня згадала про своє виховання як «жінки, яка виросла на острові в нашому Середземному морі», яка вважала ЄС місцем високих стандартів, можливостей і необмеженого потенціалу.

Вона пообіцяла «сильне керівництво» та продовжувати наполягати на праві парламенту ініціювати закони.

Це має бути Палата, яка не може боятися керувати та змінюватися, — сказала вона, віддаючи належне покійному колишньому президенту Девіду Сассолі. — Я ніколи не буду ухилятися від прийняття важких рішень, — додала вона.

Під час вітальної промови вона розповіла про низку питань, які будуть задоволені різними частинами півкола, починаючи від активізації зусиль на кордоні та повернення з «людським підходом» до обмеження міграції, до стимулювання європейської промисловості та «скорочення бюрократії» для підвищення конкурентоспроможності блоку, захисту громадянських свобод і прав жінок у всьому блоці.

Російська загарбницька війна залишається на вершині нашого порядку денного, — сказала Мецола, яка була першим лідером ЄС, який відвідав Україну після початку війни. — Я працюватиму щодня, щоб виправдати ваші очікування, — сказала Мецола депутатам Європарламенту.

Мецола керувала парламентом у складні часи, такі як скандал із «готівкою за вплив», відомий як Qatargate, керувала підтримкою інституцією України після вторгнення Росії.

Тепер вона стає однією з чотирьох ключових фігур, які керуватимуть ЄС у найближчі роки, поряд із головою Європейської комісії, президентом Європейської ради та головним дипломатом ЄС.

У той час як колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта зайняв посаду голови Ради після висунення лідерами ЄС у червні, чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зіткнеться з жорстким голосуванням у Європейському парламенті в четвер, 18 липня.

Претенденту на посаду наступного високопоставленого дипломата блоку, теперішньому прем'єр-міністру Естонії Каї Каллас, доведеться зіткнутися з критикою парламентських комітетів з оборони та закордонних справ пізніше цього року.