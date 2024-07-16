У Рівному затримали юнака, який за гроші московитів підпалював авто військових

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У Рівному затримали зловмисника, який підпалював автомобілі військовослужбовців.

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Автівки побратимів, які перебувають у відпустці чи на ремонті, відряджені в тил або на лікуванні. Машини, які рятували і рятують життя. На які відкривали збори і донатили тисячі наших небайдужих громадян, на які воїни витрачали свої «бойові».

Як повідомляє Національна поліція, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів злочинець знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України. Надалі в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації.

За таку «роботу» затриманому обіцяли кілька тисяч доларів. Але замість них йому тепер загрожує 10 років позбавлення волі.

22-річний житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України.

2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану «роботу» відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото.

А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб — Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши.

«Заробітчанину» обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції.

Слідчі Рівненського РУП затримали 22-річного жителя Рівного у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.