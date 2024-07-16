Військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за перше дезертирство

https://racurs.ua/ua/n197356-viyskovyh-mojut-zvilnyty-vid-kryminalnoyi-vidpovidalnosti-za-pershe-dezertyrstvo.html

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Український парламент попередньо прийняв закон, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності.

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Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект № 11322 про зміни до Кримінального кодексу та інших законів, що стосуються несення військової служби під час воєнного стану.

Законопроєкт в першому читанні підтримали 273 депутати.

Законом передбачається, що військовослужбовці можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство, якщо вони вперше порушили закон і бажають повернутися до служби. Також пропонується вдосконалити процедуру повернення до служби таких військових за рішенням суду.

Згідно із запропонованими змінами, військовий має повернутись в частину або до місця служби до закінчення провадження, а командир має надати письмову згоду на продовження проходження ним військової служби.

Народна депутатка Ірина Геращенко закликала до ретельного доопрацювання закону, оскільки він, на її думку, надає командирам військових частин дискреційні повноваження вирішувати, чи звільняти від відповідальності.