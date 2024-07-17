З фракції "Слуги народу" вийшла ще одна нардепка

https://racurs.ua/ua/n197374-z-frakciyi-slugy-narodu-vyyshla-sche-odna-nardepka.html

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Нардепка Маряна Безугла вийшла з фракції «Слуги народу» за власною заявою.

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В «Слузі» залишається 233 нардепи.

У своїх соцмережах Безугла, яка систематично критикує військове керівництво України упродовж минулого року, пояснила, що «не має моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально».

Вона надіслала заяву про вихід з парламентської фракції «Слуга народу» і заяву мають зачитати у верховній Раді.

Безугла поскаржилася, що «пріоритети колег в комітеті їй не зрозумілі», представники фракції СН в Комітеті об'єднуються з опозицією у питаннях саботажу, а «не виконання своєї місії законодавства та контролю над сектором національної безпеки та оборони».

Крім того, Безуглій боляче від того, що її однопартійці працюють спільно з фракціями «ЄС», «Голос» та «Батьківщина» і «все це робиться підкилимно».

Після мого вже відкритого конфлікту з Комітетом на ґрунті критики військового керівництва і закону про мобілізацію найбільші атаки я мала від членів «рідної» фракції, — пише нардепка.

Безугла намагалася зустрітися з президентом, але до нього «дуже важко пробитися з очевидними фактами про проблеми у війську».

Напередодні Безуглу звільнили з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету ВР з питань національної безпеки.