Маршрутка зіткнулась з вантажівкою під Львовом. Фото: поліція

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області.

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Сьогодні, 17 липня, близько 10.10 на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Львів» в межах села Давидів Львівського району маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою. Загинули водій вантажного автомобіля «МАН» та троє пасажирів автобуса сполученням «Львів-Вибранівка». Про це поліція Львівської області повідомила у Facebook.

Водій автобуса та ще шестеро пасажирів дістали травми. Серед постраждалих — чотирирічний хлопчик. Постраждалих доставили до лікарні, їхній стан уточнюють медики.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує від п’яти до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці ДТП правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв, а також потерпілих.

Нагадаємо, 6 липня у Рівненській області сталася масштабна аварія — між Острогом та Здолбуновом поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» зіштовхнулися бензовоз та маршрутка. Внаслідок ДТП загинули 14 осіб.

Наймолодшій жертві лише 4 липня виповнилося шість років. У ДТП загинули й батьки хлопчика.