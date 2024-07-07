ДТП із 14 загиблими на Рівненщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197063-slidstvo-nazvalo-osnovni-versiyi-dtp-iz-14-zagyblymy-na-rivnenschyni.html

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Причини смертельної аварії, яка забрала 14 життів у Рівненській області, назвали правоохоронці.

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Слідчі розглядають декілька версій. Перша — це пошкодження колеса вантажного автомобіля, внаслідок чого водій виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з маршруткою. Про це керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький 7 липня заявив на брифінгу, який транслювався на Facebook-сторінці Рівненської ОВА.

Також розглядаються ще декілька версій. Одна з них стосується того, що власник та посадовці випустили на дорогу несправну машину. Не виключиться й неуважність водія й порушення ним ПДР і також обставини переборної сили. Вже призначено 18 експертиз, в тому числі автотехнічні та судово-медичні. Судово-медичні експертизи мають з’ясувати, чи був алкоголь у крові водіїв. Наразі слідство триває.

Національна поліція поінформувала у Telegram, що правоохоронці ідентифікували всіх 14 загиблих — це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Наймолодшій жертві лише 4 липня виповнилося шість років. У ДТП загинули й батьки хлопчика.

Змогла вижити лише одна жінка. У неї медики діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Потерпіла розповіла слідчим, що вона лише бачила як маршрутку їде вантажівка.

Нагадаємо, 6 липня у Рівненській області сталася масштабна аварія — між Острогом та Здолбуновом поблизу села Верхів на трасі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» зіштовхнулися бензовоз та маршрутка. Внаслідок ДТП загинули 14 осіб.