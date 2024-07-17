НБУ підвищив курс долара до нового максимуму. Фото:

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Ракурс

Національний банк України підвищив курс долара до нового максимуму.

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Офіційний курс на завтра, 18 липня, встановлено на такому рівні: 41,46 грн за 1 дол. (+0,20 грн). Попередній історичний максимум був сьогодні — 1 дол. коштував 41,25 грн. Про зміни в курсі валют повідомляється на сайті фінансового регулятора.

Курс євро також побив психологічну позначку — з завтрашнього дня він торгуватиметься по 45,34 грн за 1 євро. Євро подорожчав на 36 коп. у порівнянні з сьогоднішнім банківським днем. Ще сьогодні ціна 1 євро складала 44,97 грн.

На міжбанку сьогодні курс долара зріс на 15 коп. — до 41,46−41,49 грн за 1 дол. (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

На готівковому ринку курс американської грошової одиниці зріс на 15 коп. до 41,65 грн.

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила бюджетну декларацію на 2025−2027 рік. Урядовці та нардепи вважають, що у 2025 році курс долара в Україні становитиме 45 грн/дол, у 2026 році — 46,5 грн/дол., а у 2027 році — 46,4 грн/дол.