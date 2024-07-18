Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливо

18 лип 2024, 11:41
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 18 липня, ухвалила у другому читанні законопроект № 11256−2 про підвищення акцизного податку на паливо.


.

За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Правка (№ 267) про газ теж була підтримана, — зазначив він.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що голоси за цей законопроект розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 177;
  • «Євросолідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Платформа за життя та мир» — 13
  • «Голос» — 5
  • «Відновлення України» — 12;
  • «За Майбутнє" - 3;
  • «Довіра» — всі за.

Серед позафракційних депутатів законопроект підтримали нардепи Безугла, Корнієнко та Стефанчук.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів