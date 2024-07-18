Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливо

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Результати голосування, фото: Ярослав Железняк
Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливоhttps://racurs.ua/ua/n197406-rada-uhvalyla-zakonoproekt-pro-pidvyschennya-akcyznogo-podatku-na-palyvo.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 18 липня, ухвалила у другому читанні законопроект № 11256−2 про підвищення акцизного податку на паливо.
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За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Правка (№ 267) про газ теж була підтримана, — зазначив він.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що голоси за цей законопроект розподілилися так:
- «Слуга народу» — 177;
- «Євросолідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 0;
- «Платформа за життя та мир» — 13
- «Голос» — 5
- «Відновлення України» — 12;
- «За Майбутнє" - 3;
- «Довіра» — всі за.
Серед позафракційних депутатів законопроект підтримали нардепи Безугла, Корнієнко та Стефанчук.
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