Рада ухвалила законопроект про підвищення акцизного податку на паливо

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n197406-rada-uhvalyla-zakonoproekt-pro-pidvyschennya-akcyznogo-podatku-na-palyvo.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 18 липня, ухвалила у другому читанні законопроект № 11256−2 про підвищення акцизного податку на паливо.

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За відповідне рішення проголосував 231 народний обранець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Правка (№ 267) про газ теж була підтримана, — зазначив він.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що голоси за цей законопроект розподілилися так:

«Слуга народу» — 177;

«Євросолідарність» — 0;

«Батьківщина» — 0;

«Платформа за життя та мир» — 13

«Голос» — 5

«Відновлення України» — 12;

«За Майбутнє" - 3;

«Довіра» — всі за.

Серед позафракційних депутатів законопроект підтримали нардепи Безугла, Корнієнко та Стефанчук.