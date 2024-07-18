Першу партію харчової допомоги від України направили Палестині, фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n197407-ukrayina-napravyla-partiu-dopomogy-palestyni-foto.html

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Україна в межах президентської ініціативи GrainFromUA у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) відправила до Палестини першу з трьох партій, яка забезпечить харчову допомогу понад 100 тис. сімей, котрі опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

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Про це сьогодні, 18 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ми надаємо життєво необхідну допомогу невинним мирним жителям, які страждають від нестачі продовольства та перебувають під загрозою голоду. Через російське вторгнення 70 мільйонів людей у ​​всьому світі опинилися в продовольчій кризі, — наголосив він.

За словами Єрмака, судно з 1 тис. тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Газа.

Ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден. Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії, — зазначив Єрмак.

Він додав, що Україна й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу.