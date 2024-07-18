Зеленського закликають перевірити командування вісьмох бригад через «недбале ставлення» до життя бійців

https://racurs.ua/ua/n197411-prezydenta-zaklykaly-pereviryty-komanduvannya-vismoh-brygad-cherez-nedbale-stavlennya-do-jyttya.html

Ракурс

Президента України та Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського закликають перевірити командування вісьмох бригад через «недбале ставлення» до життя бійців.

.

Родини зниклих військових створили петицію до президента, у якій його закликають вжити заходів для забезпечення прозорості дій командування деяких військових бригад, бійці яких зникають та гинуть на фронті. Про це йдеться в тексті петиції на сайті президента.

Авторка петиції наголошує, що ця проблема є «надзвичайно гострою на всіх напрямках фронту, де масово зникають військовослужбовці».

Однак «особливо» це стосується 47 ОМБр, 110 ОМБр, 142 ОПБр, 68 ОЄБр, 27 РеАБр, 2 ОБр, 144 ОПБр, 31 ОМБр.

У тексті звернення стверджують, що військових цих бригад відправляють на позиції без належної інформації та забезпечення, що значно підвищує ризик їх зникнення та загибелі. Крім того, командування не надає родинам військових пояснень щодо обставин їхнього зникнення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що комісія вже перевіряє 59 бригаду, командира якої закликала перевірити парамедикиня Катерина Поліщук.

Про це Пташка написала у Фейсбуці:

Я звернула увагу на проблему, її почули та сьогодні комісія вже знаходиться в 59… Свідома до всіх ризиків, на які я наразила себе. Але краще так, ніж усе життя боятись і мовчати. Безглузді невиправдані втрати коштують для мене і країни в сотні разів більше, ніж моя безпека і спокій.

Недавно у Генштабі заявили, що проведуть перевірку ситуації в 59 ОМБ імені Якова Гандзюка після заяв парамедикині Катерини «Пташки» Поліщук стосовно недбалості командира бригади Богдана Шевчука, яка призвела до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад.

Раніше посад позбувся Юрій Содоль, який з лютого цього року фактично командував східним фронтом. Це сталося після критичних дописів відомих блогерів та військових командирів.