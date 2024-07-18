Московити знесли пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Луганську

https://racurs.ua/ua/n197422-moskovyty-znesly-pam-yatnyk-jertvam-golodomoru-v-okupovanomu-lugansku.html

Ракурс

Рашисти знесли пам’ятник жертвам Голодомору в тимчасово окупованому Луганську.

.

Як пишуть місцеві ЗМІ, причина знесення — нібито «образа патріотичних почуттів луганчан».

Рішення про демонтаж ухвалили «депутати міської ради» нібито після звернень ветеранських організацій і оскільки обидва пам’ятники з’явилися «в український період».

Цей монумент з’явився в місті у 2008 році на вшанування пам’яті тисяч мешканців Луганщини, які загинули під час Голодомору. Також знесли пам’ятник жертвам сталінських репресій, який було встановлено ще 1990 року з ініціативи місцевої громадськості.

Влада терористичної ЛНР заявляє, що пам’ятники нібито не мають історичного та культурного значення та називають їх «пам'ятниками-фальшивками».

Нагадаємо, Голодомор 1932−1933 років охопив майже всю центральну Україну та велику частину сходу, зокрема і Луганщину. Внаслідок цього Луганська (тоді — Ворошиловградська) область втратила 25% свого населення, що зробило її одним із найбільш смертоносних регіонів внаслідок політики радянської влади.